Сборная Украины по футболу вошла в Топ-20 мирового рейтинга

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

В новом рейтинге, по сравнению с прошлым месяцем, подопечные Михаила Фоменко поднялись на 5 строчек - с 24-го на 19-е место. В активе команды, обыгравшей за прошедший период в отборочных матчах Евро-2016 сборные Беларуси и Македонии, 920 очков.

Среди прочих, украинцы обошли сборную Англии, которая из-за неудач последних месяцев находится лишь на 20-м месте. Кроме того, сильно опустилась в рейтинге и сборная России, которая сейчас занимает 30-е место.

Десятку сильнейших национальных сборных мира на данный момент составляют команды Германии, Аргентины, Колумбии, Бельгии, Голландии, Бразилии, Франции, Уругвая, Португалии и Испании.

Как сообщал УНИАН, рейтинг ФИФА для национальных сборных обновляется раз в месяц. Следующая версия рейтинга будет опубликована 27 ноября.