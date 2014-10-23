Фанаты польской "Легии" на матче с "Металлистом" вывесили баннер "Львов – это Польша"

На фоне польского флага ультрас разместили названия двух городов – украинского Львова и литовской столицы Вильнюса, сообщает Обозреватель.

Рядом с названием столицы Западной Украины также изображен городской герб времен Речи Посполитой. Таким образом болельщики, очевидно, решили заявить о том, что данные территории принадлежат Польши.

Это был не единственный инцидент с участием гостей из Варшавы. Еще до начала матча в центре Киева они напали на комментатора телеканала "Футбол 1", отобрав у него фанатский шарф ("розу") харьковского клуба.

Как сообщал УНИАН, в среду в Киеве состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Металлист" проиграл "Легии" со счетом 0:1.