"Металлист" проиграл матч Лиги Европы польской "Легии"

На столичном стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч 3-го раунда группового этапа Лиги Европы, в котором харьковский "Металлист" принимал польскую "Легию" (Варшава) и уступил со счетом 0:1.

Судьба матча была решена в середине первого тайма.

Игра в Киеве проходила в приблизительно равной борьбе. Но, более активынй в атаке в середине первого тайма гости сумели реализовать один из своих моментов. На 28-й минуте гол забил Ондрей Дуда. Игрок получил пас от Михала Кухарчика, слева вошёл в штрафную, обыграл Айаллу Юссуфа и Олега Красноперова и мощно пробил под перекладину - 0:1.

В оставшееся время, особенно в концовке матча, харьковчане имели преимущество, но не смогли реализовать хотя бы один момент.

Таким образом, "Металлист" проиграл третий матч подряд и остался на последнем месте в турнирной таблице Группы L - 0 очков. У "Легии", напротив, 3 победы и максимальное количество балло - 9. 2 - 3 места делят бельгийский "Локерен" и турецкий "Трабзонспор". Они по разу выиграли у "Металлиста" и проиграли "Легии". В четверг, в очном матче 3-го тура они определят обладателя 2-го места в таблице после первого круга соревнований.