Двукратный Олимпийский чемпион Сочи завершил карьеру

Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, сообщает ТАСС.

Ранее Зубков заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в спорте в качестве главного или старшего тренера сборной России, но не нашел понимания ни в Федерации бобслея России, ни в министерстве спорта РФ.

На счету спортсмена помимо двух золотых медалей Игр в Сочи, "серебро" Олимпиады 2006 года в четверках и "бронза" Игр-2010 в двойках. Кроме того, на чемпионате мира 2011 года экипажу Зубкова не было равных в соревнованиях бобов-двоек.