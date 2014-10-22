Двукратный Олимпийский чемпион Сочи завершил карьеру
15:22, 22 октября 2014Спорт
0
Обладатель двух золотых медалей Олимпийских игр в Сочи российский бобслеист Александр Зубков принял решение завершить карьеру спортсмена.
Зубков в Сочи завоевал две золотые медали / Reuters
Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, сообщает ТАСС.
Ранее Зубков заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в спорте в качестве главного или старшего тренера сборной России, но не нашел понимания ни в Федерации бобслея России, ни в министерстве спорта РФ.
На счету спортсмена помимо двух золотых медалей Игр в Сочи, "серебро" Олимпиады 2006 года в четверках и "бронза" Игр-2010 в двойках. Кроме того, на чемпионате мира 2011 года экипажу Зубкова не было равных в соревнованиях бобов-двоек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter