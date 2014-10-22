БАТЭ принес извинения донецкому "Шахтеру" за расистские высказывания своих болельщиков

Об этом сообщается на официальном сайте ФК БАТЭ.

"Для нас произошедшее стало неприятным сюрпризом, за который стыдно перед нашими друзьями из Донецка. Мы не разделяем позиции отдельных наших "болельщиков". Напротив, наш клуб считает любые проявления расизма недопустимыми и призывает зрителей уважать всех участников соревнований" - отмечается в заявлении.

Также в клубе отметили, что делают данное заявление не потому, что БАТЭ грозят санкции со стороны УЕФА, а потому, что искренне считают подобное поведение "дикостью и идиотизмом". "Надеемся, впредь на "Борисов-Арене" подобное не повторится", - резюмируют в клубе.

Накануне, в конце матча БАТЭ - "Шахтер", на 85-й минуте, судья вынужден был остановить игру из-за расистких оскорблений, которым подвергся со стороны болельщиков белорусского клуба игрок "Шахтера" Адриано. Спустя 3 минуты игра продолжилась.

Как сообщал УНИАН, матч завершился разгромной победой "Шахтера" со счетом 7:0. Пять голов в этом матче забил Адриано, установивший новый рекорд результативности в истории клуба (на его счету 117 голов) и повторивший достижение аргентинца Лионеля Месси - 5 голов за один матч Лиги чемпионов.