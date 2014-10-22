Поветкину сложно оценить шансы соперников в бое Кличко – Пулев
13:16, 22 октября 2014Спорт
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Российский супертяжеловес Александр Поветкин поделился своими ожиданиями от предстоящего боя чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимира Кличко против обязательного претендента по версии IBF болгарина Кубрата Пулева, заявив, что предсказывать чью-то победу очень сложно.
Поветкин считает, что у Кличко и Пулева приблизительно равные шансы / manager.bg
Об этом сообщает портал Чемпионат.
"В боксе очень сложно делать прогнозы, к тому же на противостояния тяжеловесов. У Пулева есть шансы, безусловно. Но стоит помнить, что за плечами у Кличко огромное количество титульных поединков, в отличие от его соперника", - отметил Поветкин, который был соперником Кличко-младшего по бою годичной давности в Москве.
Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в Гамбурге (Германия).
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