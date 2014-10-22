Поветкину сложно оценить шансы соперников в бое Кличко – Пулев

Об этом сообщает портал Чемпионат.

"В боксе очень сложно делать прогнозы, к тому же на противостояния тяжеловесов. У Пулева есть шансы, безусловно. Но стоит помнить, что за плечами у Кличко огромное количество титульных поединков, в отличие от его соперника", - отметил Поветкин, который был соперником Кличко-младшего по бою годичной давности в Москве.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в Гамбурге (Германия).

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес».