На матче Лиги чемпионов в Москве вывесили флаг "Новороссии"

Об этом сообщает Gazeta.ru.

Любопытно, что встреча официально проводилась при полностью пустых трибунах.

Согласно дисциплинарному решению УЕФА, армейцы были наказаны за поведение своих фанатов во время гостевого поединка с итальянской "Ромой" (Рим) в матче первого тура соревнований сезона 2014/15.

Вместе с тем, согласно регламенту турнира, в любом случае предусмотрено присутствие на игре определенных категорий лиц: например, сотрудников клубов и приглашенных УЕФА спонсоров. Это 360 человек, приглашенных УЕФА, так называемый Клуб чемпионов. "Если они все оказались болельщиками ЦСКА, то это вопрос к УЕФА", - объяснил директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов.

Как сообщал УНИАН, матч ЦСКА - "Манчестер Сити" закончился вничью - 2:2.