Невероятная победа Шахтера в Беларуси (все видео голов)

Четыре из семи голов "Шахтер" забил за десять минут перед окончанием первого тайма.

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В матче отличился нападающий "Шахтера" Луис Адриано: он забил в этой игре пять мячей.