Невероятная победа Шахтера в Беларуси (все видео голов)

09:38, 22 октября 2014
Спорт
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Донецкий "Шахтер" разгромил белорусский БАТЭ в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0: 7. 

Reuters

Четыре из семи голов "Шахтер" забил за десять минут перед окончанием первого тайма. 

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В матче отличился нападающий "Шахтера" Луис Адриано: он забил в этой игре пять мячей.

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