Адриано в матче с БАТЭ повторил рекорд Месси

Бразильский нападающий донецкого "Шахтера" Луис Адриано забил пять голов в одном матче Лиги чемпионов и, тем самым, повторил рекорд одного из лучших бомбардиров мирового футбола аргентинца Лионеля Месси.

Свои голы Адриано забил в матче с белорусским БАТЭ (Борисов). Четыре мяча Адриано забил в первом тайме и один - после перерыва. Кроме того, по ходу матча бразилец установил, а затем дважды превзошел новый клубный рекорд по результативности, превзойдя результат Андрея Воробея - 117 голов против 114.

Месси свои пять голов в одном матче забил 7 марта 2012 года в игре "Барселона" (Испания) - "Байер" (Леверкузен, Германия), которую испанцы выиграли со счетом 7:1.

Как сообщал УНИАН, матч БАТЭ - "Шахтер" завершился разгромным поражением хозяев поля со счетом 0:7.