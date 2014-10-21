Адриано стал рекордсменом "Шахтера" по количеству голов

На 40-й минуте матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с белорусским БАТЭ форвард «горняков» Луис Адриано оформил хет-трик, довел лицевой счет голов за «Шахтер» до 115 и стал лучшим бомбардиром в истории команды.

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

Ранее клубным рекордом владел Андрей Воробей - 114 голов.

Буквально через четыре минуты бразилец забил четвертый мяч в матче, сделав покер за 44 минуты игры и поднял планку клубного рекорда до 116 голов.

"Шахтер" выигрывает у БАТЭ после первого тайма со счетом 6:0.

УНИАН проводит видео онлайн-трансляцию матча.