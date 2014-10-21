Адриано стал рекордсменом "Шахтера" по количеству голов
23:08, 21 октября 2014Спорт
0
Игрок забил 4 гола за один тайм матча с БАТЭ
Луис Адриано стал лучшим бомбардиром в истории "Шахтера" / Reuters
На 40-й минуте матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с белорусским БАТЭ форвард «горняков» Луис Адриано оформил хет-трик, довел лицевой счет голов за «Шахтер» до 115 и стал лучшим бомбардиром в истории команды.
Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".
Ранее клубным рекордом владел Андрей Воробей - 114 голов.
Буквально через четыре минуты бразилец забил четвертый мяч в матче, сделав покер за 44 минуты игры и поднял планку клубного рекорда до 116 голов.
"Шахтер" выигрывает у БАТЭ после первого тайма со счетом 6:0.
УНИАН проводит видео онлайн-трансляцию матча.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter