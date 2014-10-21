"Шахтер" разгромил БАТЭ в матче Юношеской лиги УЕФА

Судьба матча была решена в середине первого тайма, сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Команды осторожно начали матч, но уже в середине первого тайма, в течении 5 минут забили три гола.

Счет на 29-й минуте игры открыл игрок "Шахтера" Александр Зубков. А уже спустя минуту преимущество украинской команды удвоил Василий Штандер. Правда, на 34-й минуте игрок БАТЭ Александр Джигеро сумел сократить разницу в счете, но это был единственный гол в матче белорусской команды - 1:2.

После перерыва горняки продолжали владеть инициативой и на 56-й минуте Денис Арендарук забил третий гол. А уже в самой концовке матча, на 86-й минуте Зубков сделал дубль.

Таким образом, "Шахтер" одержал вторую победу в трех матчах и, набрав 7 очков, продолжает делить 1-е место в группе с португальским "Порту", который сегодня обыграл испанский "Атлетик" (2:0) и также имеет в активе 7 очков.

Как сообщал УНИАН, в сезоне 2014/15 проходит второй пробный розыгрыш Юношеской лиги УЕФА - первого клубного турнира УЕФА среди юношей.

На групповом этапе выступают юношеские команды 32 клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Состав групп и календарь матчей такие же, как в Лиге чемпионов. В плей-офф команды играют по одному матчу. Полуфиналы и финал проводятся в рамках мини-турнира на стадионе "Коловрэ" в Ньоне (Швейцария), где расположена штаб-квартира УЕФА. Таким образом, максимум команда может сыграть десять матчей за сезон. Матч за 3-е место не предусмотрен.