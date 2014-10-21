Теннисист Долгополов вышел во второй круг турнира в Валенсии

17:03, 21 октября 2014
Спорт
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Украинец Александр Долгополов вышел во второй раунд турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP-500 в Валенсии (Испания).

Александр Долгополов выиграл стартовый матч турнира в Валенсии / Reuters

В стартовом матче киевлянин обыграл французского игрока Жиля Симона, сообщает Теннисный портал Украины.

Игра, продолжавшаяся 1 час 6 минут завершилась со счетом 6:0, 6:3.

На счету Долгополова 10 эйсов (подач на вылет) и 2 двойные ошибки.

Это первая победа киевлянина по возвращении к соревновательной практике после проведенной операции на колене, которую он перенес в июле.

Следующий соперник Долгополова определится в матче между Жереми Шарди (Франция) и Малеком Джазири (Тунис).

Турнир в Валенсии продлится до 26 октября.

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