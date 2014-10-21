Теннисист Долгополов вышел во второй круг турнира в Валенсии

В стартовом матче киевлянин обыграл французского игрока Жиля Симона, сообщает Теннисный портал Украины.

Игра, продолжавшаяся 1 час 6 минут завершилась со счетом 6:0, 6:3.

На счету Долгополова 10 эйсов (подач на вылет) и 2 двойные ошибки.

Это первая победа киевлянина по возвращении к соревновательной практике после проведенной операции на колене, которую он перенес в июле.

Следующий соперник Долгополова определится в матче между Жереми Шарди (Франция) и Малеком Джазири (Тунис).

Турнир в Валенсии продлится до 26 октября.