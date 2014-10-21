УЕФА рассмотрит поведение фанов на матче Беларусь - Украина

Об этом сообщает минское издание "Прессбол".

БФФ может быть наказана за «политические речевки фанатов», а также за «недостаточное обеспечение безопасности на игре». ФФУ вменяются в вину «скандирования болельщиков на политическую тематику», а также «бросание пиротехники» поклонниками сборной Украины.

Поведение белорусских и украинских болельщиков будет рассмотрено на заседании дисциплинарного комитета УЕФА 13 ноября.

Как сообщал УНИАН, матч отборочного турнира Евро-2016 между сборными Беларуси и Украины состоялся 9 октября в Борисове и завершился победой гостей со счетом 2:0.

Во время матча фанаты двух команд совместно исполняли известную песню про Президента РФ Владимира Путина, а также скандировали "Слава Украине! Героям слава!" и "Жывэ Беларусь!".