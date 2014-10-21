Премьер-лига перенесла три матча Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

"В связи с переносом 10 тура Чемпионата ПЛ, учитывая ходатайство клубов-хозяев, согласие соперников и телетрансляторов, Дирекция ПЛ утвердила изменения в расписании ответных матчей 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины сезона 2014/2015 гг." - говорится в сообщении.

Согласно нового расписания изменены даты проведения следующих матчей:

"Днепр" - "Волынь" (состоится 27 октября в 19:00), "Динамо" - "Карпаты" (состоится 28 октября в 19:00), "Металлист" - "Говерла" (состоится 29 октября в 19:30).

Другие матчи этого раунда соревнований состоятся согласно ранее утвержденного расписания.

Как сообщал УНИАН, матчи 10-го тура чемпионата Украины по футболу (24-27 октября) были отменены по просьбе МВД Украины, в связи с проведением выборов в Верховную раду Украины и невозможностью обеспечить безопасность на стадионах силами МВД во время игр.