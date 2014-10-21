Три боксера компании К2 входят в Топ-15 рейтинга WBO
13:24, 21 октября 2014Спорт
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Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала октябрьский рейтинг, согласно которому сразу три боксера промоутерской компании братьев Кличко К2 вошли в список Топ-15 в разных весовых категориях.
Трио украинцев входят в Топ-15 рейтинга WBO / akboxing.ru
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Интерконтинентальный чемпион WBO Александр Усик занимает 9-ю строчку рейтинга в весовой категории до 91 кг.
Интернациональный чемпион WBO Александр Спирко расположился на 4-й позиции рейтинга в весовой категории до 69 кг.
На 15-м месте в весовой категории до 79 кг. расположился Чемпион мира по версии WBO среди молодежи Умар Саламов, представляющий на международной арене Россию, но подписавший контракт с К2.
Действующим чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO является Владими Кличко.
Рейтинг WBO обновляется раз в месяц.
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