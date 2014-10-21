Владимир Кличко пригласил в тренировочный лагерь накануне боя с Пулевым четырех украинцев

В качестве спарринг-партнеров в Гоинг, расположенный в австрийских Альпах, приглашены Сергей Радченко, Исмаил Силлах и Яго Киладзе, а одним из тренеров трудится Сергей Городничев, сообщает сайт официального Фан-клуба братьев Кличко.

Для экс-партнера Владимира по олимпийской сборной Украины Городничева это уже шестая по счету подготовка к бою Кличко-младшего, в которой он принимает участие. Радченко приехал в лагерь во второй раз - Сергей побывал здесь буквально в августе, когда Владимир еще до травмы проводил подготовку к поединку против Пулева (напомним, первоначально бой должен был состояться 6 сентября). Второй раз ощущает на себе удары Кличко во время спаррингов и украинец грузинского происхождения Яго Киладзе. А вот Исмаил Силлах – абсолютный дебютант тренировочного лагеря Владимира. Уроженец Запорожья еще летом выражал желание выйти в ринг против абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Я фан Кличко и с ним не хотел бы драться, а вот перенять опыт, поучиться чему-то новому у Владимира на ринге было бы супер, - рассказывал нам Исмаил. - Тем более, Пулев моего роста, часто работает джебом, поэтому, считаю, я могу пригодиться нашему чемпиону в его тренировочном лагере. Слышал, что Владимир в спаррингах своих оппонентов не щадит. Но я могу попробовать посостязаться с Кличко в скорости».

Напомним, что свой последний бой Силлах повел 30 ноября 2013 года против россиянина Сергея Ковалева. На кону поединка стоял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Увы, свой первый чемпионский шанс на профессиональном ринге Исмаил не использовал – Исмаил был нокаутирован во втором раунде. После этого поражения украинец пошел на коренные изменения в своей боксерской карьере.

«Я решил кардинально все поменять: тренера, технику, обстановку, - признается Силлах. - Чуть более полугода назад я с семьей переехал жить и тренироваться в Лас-Вегас. Здесь все пропитано боксом, много боксеров и тренеров, мне есть чему поучиться. Также я меняю весовую категорию – перехожу в крузервейт (тяжелый вес – до 90, 7 кг). А через пару-тройку лет можно попробовать себя и в супертяжелом весе. Моим промоутером на бумаге остается Рой Джонс, но до окончания контракта остались считанные месяцы. Будем откровенны: мы не оправдали ожидания друг друга. Промоутеры ожидали от меня большего, я тоже ожидал большего от них. Надеюсь, что после завершения срока контракта буду сотрудничать с серьезными людьми. Пока же хочу прогрессировать в ринге, и тренировочный лагерь Владимира для этого здорово подходит».

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября в Гамбурге (Германия).

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес».