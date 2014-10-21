Украинка Беломоина выиграла соревнования по маунтинбайку на трассе Баку-2015

Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета Баку-2015.

Беломоина преодолела трассу за 1 час 24 мин. 46 сек., соревнуясь в на сложных погодных условиях и при сильном ветре, обогнав на финише двух преследовательниц из Швейцарии Катрин Стирнеманн и Линду Индерганд.

После финиша Беломоина, занимающая 22-е место в мировом рейтинге, отметила: "Сама трасса и организация соревнований были на очень высоком уровне. Правда, было очень ветренно, что создавало проблемы для спортсменок, но я сумела справиться. Чувствую в себе силы и стимул готовится к Европейским играм Баку-2015".

В мужских соревнованиях победу одержал швейцарец Мартин Фангер.

Как сообщал УНИАН, I Европейские игры состоятся с 12 по 28 июня 2015 года в Баку. Более 6 тысяч атлетов из 49 стран Европы в 20 видах спорта (16 из которых олимпийские и 4 неолимпийских) разыграют 253 комплекта наград.

Украинские спортсмены уже завоевали 112 лицензий в таких видах спорта как плавание (19), вольная борьба (16), гребля на каноэ (15), пляжный футбол (12), греко-римская борьба (8), художественная гимнастика (8), прыжки в воду (8), спортивная гимнастика (6), акробатическая гимнастика (6), спортивная аэробика (6), баскетбол 3х3 (4), прыжки на батуте (4).