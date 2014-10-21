Легкоатлета Писториуса приговорили к пяти годам тюрьмы
Легкоатлет-ампутант Оскар Писториус приговорен к пяти годам тюремного заключения за непредумышленное убийство своей подруги Ревы Стенкамп.
Судья Токозиле Масипа отвергла предложение защиты южноафриканского спортсмена о назначении ему в качестве наказания общественных работ.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.
«В общественных работах не будет необходимости. Наказание, предложенное двумя свидетелями защиты, было бы нецелесообразным», — заявила судья.
Кроме того, спортсмен получил трехлетний условный срок за хранение огнестрельного оружия.
Сообщается, что после оглашения приговора Писториус разрыдался.
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Писториус — шестикратный чемпион Паралимпийских игр, выступавший и в соревнованиях с участием полноценных спортсменов. Он является серебряным медалистом чемпионата мира 2011 года в эстафете 4×400 метров.