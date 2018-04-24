Баскетбольная Суперлига: «минус три» в новом сезоне

Еще год назад украинский баскетбол имел неплохие позиции в Европе. Наша национальная команда триумфально завершила чемпионат Европы в Словении, где заняла 6-е место, и впервые в истории попала в число участников Чемпионат мира. Действующему чемпиону страны «Будівельнику» предстоял дебют в самом престижном клубном турнире Старого света – Евролиге. Причем, дебют не самый плохой, где были выиграны два матча группового этапа. Были успехи и в кулуарной борьбе на фронте Европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций (FIBA-Europe), где мы активно готовились к следующему за футбольным Евро новому крупному форуму - Евробаскету-2015, попутно весьма успешно проведя в столичном Дворце спорта юношеский Чемпионат Европы для игроков не старше 16 лет.

Прошел всего год. Ужасный год для страны, который напрямую отразился и на украинском баскетболе. Нынешним летом число участников национального чемпионата уменьшилось до 11 команд. При этом ушли далеко не самые худшие, донецкий и мариупольский клубы, не раз оказывавшиеся на самом верху турнирной таблицы отечественного баскетбола. Вернее, их вынудили уйти обстоятельства. Остальные клубы, даже ведущие, вынуждены были существенно подкорректировать бюджеты. Вследствие этого, команды покинули лидеры-легионеры. А следующим логичным шагом стал отказ украинских команд от участия в еврокубках. Наших полпредов нет ни в Евролиге, ни в Еврокубке, ни в Кубке Вызова. Наконец, кто бы мог подумать в октябре-2013, что у нас отнимут новую спортивную сказку под названием Евробаскет-2015? 13 июня этот кошмар стал былью.

Чемпионы уходят в тень

Пик баскетбольного клуба «Донецк» пришелся на 2012-й год, когда команда стала чемпионом Украины. Несколько раз до этого она становилась призером национального первенства Суперлиги, а своего последнего успеха добилась совсем недавно, уже в 2014-м году, дойдя до финала Кубка Украины сезона 2013/14, завоевав в этом турнире итоговое 2-е место.

Но уже спустя несколько недель «Донецк» стали преследовать неприятности. 12 марта, по ее же просьбе, команду исключили из числа участников Единой лиги ВТБ. Директорат Лиги рассмотрел письмо дончан относительно невозможности продолжить свое участие в нынешнем чемпионате.

БК «Донецк» в том письме сообщил, что не считает целесообразным продолжать участие в чемпионате из-за ухода ключевых игроков. Кроме того, клуб не может гарантировать безопасность командам, которые прибывают в Донецк для проведения матчей.

С тех пор уже прошло более 7 месяцев и команда сумела до конца доиграть национальное первенство Украины. А вот потом… Заняв итоговое 4-е место в Суперлиге, где «бронзовая» серия до трех побед была проиграна дончанами мариупольскому «Азовмашу» всухую – 0:3 (последний матч состоялся 8 мая), команда ушла в отпуск, чтобы уже не вернуться. Последнее обновление на официальном сайте дончан датируется новостью от 4 июня 2014 года.

Любопытно, что официального объявления о том, что «Донецк» (равно как и другие команды-отказники) не будет участвовать в чемпионате Украины сезона 2014/15, руководством клуба так и не было сделано. А первым написала об этом… российская ежедневная спортивная газета со ссылкой на источники в клубе. И уже от коллег новость попала на украинские специализированные баскетбольные сайты.

Куда более титулованный отечественный клуб - «Азовмаш» (Мариуполь) – 7-кратный чемпион страны, последний раз выигрывавший чемпионат Суперлиги в 2010-м году, старался держаться до последнего. Команда доиграла до конца регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ, правда, заняв последнее место в группе и не попав в плей-офф (4 победы при 14 поражениях), а также три раза с крупным счетом обыграла «Донецк» в уже упомянутой бронзовой серии Суперлиги. Кстати, на концовку сезона в международной лиге клуб не поскупился. Начиная с марта, заключительные домашние матчи команда сыграла в России – в Самаре и Волгограде. Впрочем, конец был все тем же и вполне предсказуемым. В июне жизнь в клубе замерла, так и не ожив.

Наименее популярным и востребованным среди клубов-отказников является «Кривбасс» из Кривого Рога, который прекратил свое существование еще по ходу прошлого сезона. И ситуация на Востоке здесь совершенно не при чем. Команда не занимала места выше 5-го в турнире сильнейших команд Украины, а золото Украинской баскетбольной лиги сезона 2008/09 в счет не идет. Тогда украинский баскетбол был разделен пополам внутренними конфликтами, а в стране параллельно проводились два национальных чемпионата. Пожалуй, больше всех в ситуации с «Кривбассом» пострадали местные болельщики, любители баскетбола. В отличие от городов-миллионников, в Кривом Роге, как и в любом другом относительно небольшом населенном пункте, развлечений не так уж и много. А баскетбол был одним из них…

Рассчитывать на замену трех клубов организаторам Суперлиги не приходилось. Даже занявшие 1-2 места в Высшей лиге «Кировоград» и «Авангард», отказались от повышения в классе. Что уж говорить об остальных. Организаторам впору было задуматься о том, чтобы не потерять еще кого-нибудь. К старту нового сезона готовность участвовать в соревнованиях подтвердили… 7 клубов. И начало чемпионата вынуждены были перенести на неделю. Впрочем, семи дней как раз хватило для того, чтобы «Говерла», «ДнепрАЗОТ», «Одесса» и «Ферро-ЗНТУ» сумели решить свои финансовые вопросы и подтвердить участие в национальном первенстве. Цена вопроса, кстати, по меркам большого спорта, была смехотворной – 50 тысяч гривен.

В итоге, в чемпионате Украины примет участие 11 команд. На данный момент известно, что за полтора месяца – до 28 ноября - команды должны провести 1-й круг соревнований, по 10 матчей. Затем они отыграют 2-й и, возможно, 3-й круг соревнований. Но этого крайне мало – всего по 33 матча за сезон для команд, не попадающих в плей-офф. Ведь ни одна украинская команда в нынешнем сезоне не участвует в еврокубках.

Пока официальной информации о том, каким будет нынешний чемпионат, нет. Известно лишь, что 12 августа, на заседании учредителей Ассоциации баскетбольных клубов Украины (АБКУ) «Суперлига», было внесено предложение, чтобы провести турнир в 3 круга, а затем 8 сильнейших команд сыграли в плей-офф, начиная с ¼ финала, где каждая серия будет длиться до 3-х побед.

«Будівельник» в роли явного фаворита

Основной особенностью нынешнего сезона станет отсутствие легионеров. Не полное, конечно, но, на весь чемпионат Суперлиги осталось не больше десятка игроков с иностранными паспортами. И далеко не каждый болельщик уже сейчас понимает, что это - благо для украинского баскетбола и совсем не шаг назад.

Последние десятилетия приучили нас к тому, что американская школа по подготовке баскетболистов бездонная, и темнокожих игроков хватает не только на НБА и десяток лиг разного уровня в Америке, и не только на команды ведущих европейских национальных чемпионатов. В избытке их было все эти годы и в отечественном баскетболе. Вот только мало кто (особенно и из руководителей клубов) задумывался, что, зачастую, эти легионеры весьма низкого профессионального уровня. И, в лучшем случае, половина этих игроков была выше по уровню украинских баскетболистов, тех, которые сезонами просиживали на лавках запасных, ожидая своего шанса. Игроков уровня Чарльза Томаса, Рамела Карри, Малкольма Дилейни или Хамида Эль-Амина, которые действительно играли ведущие роли в клубах, были единицы. А замечать и зажигать отечественные «звезды» нас лишь совсем недавно научил… американский тренер Майк Фрателло, возглавляющий национальную сборную Украины.

В условиях финансовой, политической и даже военной нестабильности, когда легионеры, в принципе, не рассматривают вопрос приезда в Украину, на первый план выходят отечественные звезды. В сезоне 2014/15 лучших украинских игроков собрал столичный «Будівельник», который и будет основным фаворитом сезона. Еще год назад это было немыслимо, что в украинском чемпионате фаворитом будет команда в которой нет ни одного легионера.

Нынешним летом команду пополнили Михаил Анисимов, Артем Буцкий и, уж совсем неожиданно вернувшийся из сербской «Црвены звезды», Александр Липовый, который стал автором исторических первых очков сборной Украины в дебютном матче команды на Чемпионате мира. Правда, была и одна, но очень существенная потеря. Не смог смириться с отсутствием еврокубков и перспективой «вариться в собственном соку» Артур Дроздов, который перешел во французский «По-Ортез». Впрочем, это лишь исключение, подтверждающее правило. Остальные игроки – ведущие в Украине на своих позициях. И еще до начала сезона сложно было представить себе, что «строители» вообще умудрятся проиграть хоть один матч. Впрочем, уже давно известно, что прогнозы в спорте – вещь неблагодарная.

Уже во втором матче сезона, в воскресенье, 19 октября, киевский суперклуб сенсационно уступил запорожскому «Ферро-ЗНТУ», в составе которого блеснул Макс Конате. Игрок, родившийся в Донецке и проведший значительную часть своей профессиональной карьеры в одноименном клубе, набрал почти треть очков своей команды – 28 из 90, став главным героем первого матча-сенсации сезона. Запорожская команда выиграла со счетом 90:83, а главный тренер киевлян Виталий Черний на послематчевой пресс-конференции пустился в философские рассуждения: «Очень жаль, конечно, хотя может и хорошо, что Ферро сегодня поставило на место некоторых наших игроков или даже всю команду и тренеров. Нам показали, кто есть кто, и над чем надо работать. Не боги горшки обжигают, а играют люди. И в баскетболе ни на секунду нельзя расслабляться, это та же жизнь - нельзя быть амебами, нельзя быть не настроенными на игру».

В любом случае, украинская Суперлига уже в самом начале своего нового пути показала, что сюрпризы могут поджидать на каждом шагу.

… и все остальные

Кроме «Ферро-ЗНТУ», не проигрывавшего пока, по ходу нынешнего сезона (2 победы в 2 матчах), сразу бросился в глаза и уверенный старт южненского «Химика». Это один из двух лидеров украинского баскетбола, который остался в строю после летнего межсезонья вместе с киевскими «строителями». Если раньше в украинском баскетболе было четыре гранда (с «Азовмашем» и «Донецком»), то теперь их количество уменьшилось вдвое.

В отличие от киевлян, южненцы пока ни разу не дали повода усомниться в своем превосходстве. Команда одержала три победы в трех матчах. «Химик» позволил себе роскошь иметь в этом сезоне двух американских легионеров, но пока далеко не они делают погоду. Дерек Нидем занимает 7-е место в списке игроков Суперлиги по количеству результативных передач (5,3 в среднем за игру), но куда больше пользы команде в стартовых матчах сезона приносят Максим Корниенко, Александр Прокопенко и Игорь Зайцев. А Ремон Мор вообще не входит в число лучших игроков ни в одном из показателей – очки, передачи, подборы, рейтинг эффективности.

Остальные команды уже познали горечь поражения, а 4 из 11 клубов – еще не знают радости победы. И их турнирные перспективы вызывают больше вопросы.

Нынешний сезон будет разительно отличаться от всех предыдущих. И отсутствием матчей международного масштаба, и отсутствием того уровня игры, который задавали Дариуш Лавринович, Рикки Минард или ДаХуан Саммерс. Вместе с тем, это будет сезон новых открытий, имен, которые еще не на слуху у украинских болельщиков, команд, которые раньше терялись на фоне грандов. Украинский баскетбол вступил в новую фазу, которую очень многие могут оценить как шаг назад, возможно даже на многие годы назад. Но шанс, который сейчас появился у молодых отечественных игроков, и ранее не имевших возможности заявить о себе уже сформировавшихся баскетболистах среднего возраста, стоит того, чтобы чуть-чуть потерпеть. Кто знает, возможно, это шанс для всего украинского баскетбола…

Кирилл Стадниченко