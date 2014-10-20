Ударная волна нанесла значительный ущерб западной и восточной частям стадиона - и.о. гендиректора Донбасс-Арены

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Шахтер".

В частности, Гунько отметил: ""В результате мощнейшего взрыва ударная волна нанесла значительный ущерб западной и восточной частям арены. Часть стеклянного фасада обрушилась, значительная его площадь получила критические повреждения. Также пострадали внутренние помещения сооружения. Сейчас ведется работа по фиксации повреждений, блокируются опасные зоны. У нас просьба ко всем дончанам: ни при каких обстоятельствах не подходить к северной, западной и восточной частям стадиона, это небезопасно".

Также гендиректор отметил, что чудом никто из сотрудников Донбасс Арены и людей, которые находились на ее территории, не пострадал. В дальнейшем будут проведены работы по более точному исследованию состояния конструкций и выяснению возможности восстановления фасада стадиона.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в результате взрыва в Донецке пострадала Донбасс-Арена.

Отметим, что это не первые взрывы в районе стадиона - 23 августа на Донбасс Арене прозвучали два мощных взрыва, в результате которых также пострадал фасад здания и энергетический центр рядом со стадионом.