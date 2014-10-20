Сборная Украины по регби разгромила Швецию в стартовом матче Кубка Европейских Наций

Об этом сообщает пресс-служба РК "Кредо-1963" (Одесса).

Уже со стартовых минут встречи подопечные тренера украинской команды Зураба Кикачеишвили взяли инициативу в свои руки. Первая же атака гостей завершилась результативной попыткой по краю Виталия Краснодемского 0:5. Быстро поведя в счете, украинцы не сбавили оборотов. На 15-й минуте за очередной фол со стороны подопечных Джона Кристофера, арбитр назначил штрафной по центру. Олег Косарев пробил точно - 0:8. Ещё немного погодя сборная Украины организовала вторую попытку. Наши игроки выиграли чужую схватку в середине поля и разогнали контратаку, которую завершил Сергей Гарькавый 0:13. Точной была и реализация в исполнении Косарева 0:15. А еще 10 минут спустя Владимир Войтов поразил ворота хозяев поля красивым дроп-голом - 0:18. Впоследствии украинцы провели еще несколько атак и первый тайм завершился со счетом 0:31.

После перерыва сборная Украины продолжала владеть явным преимуществом, однако шведам всё же удалось организовать ряд неплохих атак. Скандинавы несколько раз вплотную подбирались к зачётке гостей, однако на последнем рубеже оборона «жёлто-синих» действовала безупречно. Успешно отыграв «сзади», подопечные Зураба Кикачеишвили вновь пошли в атаку и на 54-й минуте ещё организовали очередную попытку с реализацией 0:38. А незадолго до финального свистка украинцы шестой раз в матче заставили капитулировать скандинавскую оборону - попытка. Кроме того, Олег Косарев вновь точно исполнил реализацию, 0:45.

Свой следующий матч сборная Украины проведёт 8 ноября в Кишинёве против команды Молдовы.

Кроме команд Швеции и Молдовы соперниками украинской сборной в Дивизионе 1В в сезоне 2014-2016 будут команды Бельгии, Польши и Нидерландов.