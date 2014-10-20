От переноса боя с Кличко я только выиграл - Пулев
Официальный претендент на титул чемпиона мира по боксу по версии IBF болгарин Кубрат Пулев заявил, что перенос боя против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимира Кличко сыграл ему на руку и позволил лучше подготовится к предстоящему поединку.
Об этом сообщает сайт официального Фан-клуба братьев Кличко.
«Я прекрасно себя чувствую. У меня был отличный тренировочный лагерь в Болгарии, теперь я стал намного сильнее и жестче. Благодаря тому, что поединок перенесли на два месяца и процесс подготовки получился дольше, чем планировалось изначально, я смог серьезно улучшиться. Слава Богу, что все сложилось именно так» - отмечает болгарский супертяж.
Как сообщал УНИАН, поединок Кличко – Пулев изначально был намечен на 6 сентября, но из-за травмы украинского чемпиона был перенесен на 15 ноября.
Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес».