От переноса боя с Кличко я только выиграл - Пулев

Об этом сообщает сайт официального Фан-клуба братьев Кличко.

«Я прекрасно себя чувствую. У меня был отличный тренировочный лагерь в Болгарии, теперь я стал намного сильнее и жестче. Благодаря тому, что поединок перенесли на два месяца и процесс подготовки получился дольше, чем планировалось изначально, я смог серьезно улучшиться. Слава Богу, что все сложилось именно так» - отмечает болгарский супертяж.

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко – Пулев изначально был намечен на 6 сентября, но из-за травмы украинского чемпиона был перенесен на 15 ноября.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес».