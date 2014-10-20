Определена пятерка лучших игроков недели баскетбольной Суперлиги
На прошлой неделе состоялись стартовые матчи Чемпионата Украины по бааскетболу среди команд Суперлиги, по итогам которых была определена пятерка лучших игроков.
Об этом сообщает официальный сайт Суперлиги.
Лучшими защитниками недели стали Александр Рыбалко («Ферро-ЗНТУ»), который в среднем за игру набирал 20.5 очка, 9.5 передачи, 4 подбора и 2 перехвата, а также Руслан Отверченко («Киев»), на счету которого 26 очков, 5 передач, 3 подбора, 2 перехвата и 1 блок-шот.
Лучшими нападающими признаны Макс Адам Конате («Ферро-ЗНТУ») - 23.5 очка, 16 подборов, 2.5 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот в среднем за игру и Станислав Тимофеенко («Днепр») - 12.5 очка, 12.5 подбора, 4 передачи и 1 перехват.
Лучшим центровым стал Максим Сандул («Киев») - 15 очков, 17 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.
На данный момент лидером турнирной таблицы-БК "Химик" (Южный) - 3 победы в трех матчах. Также максимальный результат в "Ферро-ЗНТУ" (Запорожье) - 2 победы в 2 матчах.