Определена пятерка лучших игроков недели баскетбольной Суперлиги

Об этом сообщает официальный сайт Суперлиги.

Лучшими защитниками недели стали Александр Рыбалко («Ферро-ЗНТУ»), который в среднем за игру набирал 20.5 очка, 9.5 передачи, 4 подбора и 2 перехвата, а также Руслан Отверченко («Киев»), на счету которого 26 очков, 5 передач, 3 подбора, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Лучшими нападающими признаны Макс Адам Конате («Ферро-ЗНТУ») - 23.5 очка, 16 подборов, 2.5 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот в среднем за игру и Станислав Тимофеенко («Днепр») - 12.5 очка, 12.5 подбора, 4 передачи и 1 перехват.

Лучшим центровым стал Максим Сандул («Киев») - 15 очков, 17 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.

На данный момент лидером турнирной таблицы-БК "Химик" (Южный) - 3 победы в трех матчах. Также максимальный результат в "Ферро-ЗНТУ" (Запорожье) - 2 победы в 2 матчах.