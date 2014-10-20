Теннисист Стаховский вернулся в число 60 лучших игроков мирового рейтинга

В понедельник был опубликован новый рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в котором киевлянин Сергей Стаховский впервые за почти три года вернулся в число 60 сильнейших теннисистов планеты, поднявшись с 62-го на 60-е место в классификации.

Об этом сообщает Теннисный портал Украины. Лучшим среди украинцев остается Александр Долгополов, сохранивший за собой 24-ю позицию. Илья Марченко на этой неделе занимает 170-ю строчку (-1), Денис Молчанов 176-ю (-3), Артем Смирнов - 285-ю (-1).

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