Жеребьевка Евробаскета-2015 состоится 8 декабря

Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

В соревнованиях примут участие 24 национальные сборные - Украины, Бельгии, Франции, Израиля, России, Боснии и Герцеговины, Македонии, Италии, Сербии, Хорватии, Грузии, Латвии, Словении, Чехии, Германии, Литвы, Испании, Эстонии, Греции, Нидерландов, Турции, Финляндии, Исландии и Польши.

Групповой этап соревнований примут 4 города разных стран Европы - Монпелье (Франция), Загреб (Хорватия), Берлин (Германия) и Рига (Латвия). Все матчи плей-офф турнира пройдут на футбольной арене "Стад Пьер Моруа" во французском Лилле (вместимость - 27 тыс.).

Как сообщал УНИАН, изначально турнир должен был пройти в Украине, но из-за ситуации в стране чиновники Европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций (FIBA-Europe) приняли решение перенести турнир.

Вместе с тем, Украина получила право провести Евробаскет-2017.