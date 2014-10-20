Владимир Кличко начал спарринги в рамках подготовки к бою с Пулевым

Ближайшие три недели у Кличко будут ежедневные спарринги, сообщает сайт официального Фан-клуба братьев Кличко.

В числе спарринг-парнеров в тренировочном лагере Кличко есть и украинец Исмаил Силлах, который для этого специально прилетел в Австрию из Лас-Вегаса в минувшую субботу.

Австрийские Альпы украинский чемпион покинет 8 ноября и переедет в Гамбург. В Гамбурге до начала поединка Владимир проведет пресс-конференцию (10 ноября), открытую тренировку (12 ноября) и церемонию взвешивания (14 ноября).

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 15 ноября.

Все 16 000 билетов в O2 World Arena на этот бой давно проданы.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес».