Сергей Будза стал чемпионом Украины по спортивной ходьбе

В рамках соревнований также проходил международный Кубок «Вечерний Ивано-Франковск» и чемпионат Украины среди команд ДЮСШ, СДЮШОР.

Соревнования проходили на сертифицированной трассе, которая в следующем году примет Кубок Европы по спортивной ходьбе. Победителей определяли во всех возрастных категориях. Однако изюминкой чемпионата стала дистанция 50 км среди мужчин.

В Ивано-Франковске приехали трое обладателей командного «серебра» Кубка мира-2014 со спортивной ходьбы на 50 км - Игорь Сахарук, Сергей Будза и Андрей Гречковский. К ним присоединился Иван Лосев, обладатель командного Кубка мира-2014 со спортивной ходьбы на 20 км. Именно эта четверка и разыгрывала медали чемпионата Украины.

Чемпионом Украины по спортивной ходьбе на 50 км стал Сергей Будза (3:48.50 ч). У Андрея Гречковского (3:49.06) и Игоря Сахарука (3:57.50) серебряная и бронзовая медали соответственно. Иван Лосев четвертый (3:59.25). Гречковский добавил к коллекции также «золото» соревнований среди молодежи.