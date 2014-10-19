Премьер-лига, 9-й тур, "Днепр" - "Черноморец": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит матч 9-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Днепр" принимает одесский "Черноморец".

В этой игре встречаются лидер национального первенства и один из ведущих коллективов украинского футбола предыдущих лет.

Днепропетровский "Днепр", многие годы находившийся вблизи призеров, а в прошлом сезоне взошедший на 2-е место в итоговой турнирной таблице, сейчас уже на протяжении трех туров является лидером национального первенства. В предыдущих 8 турах первенства команда выиграла 7 матчей, лишь однажды сыграв вничью - 22 очка. В текущей таблице "Днепр" находится на 2-м месте лишь потому, что киевское "Динамо" провело на 1 игру больше, уже сыграв свой матч 9-го тура. В то же время, 9 матчей сыграл уже и донецкий "Шахтер", который все равно отстает от "Днепра" на 1 балл. По потерянным же очкам горняки отстают на 4 пункта.

В свою очередь, одесский "Черноморец", много лет подряд входивший в пятерку лидеров украинского футбола, в нынешнем сезоне наряду с харьковским "Металлистом" испытывает серьезные трудности сократив пятерку отечественных грандов до тройки. На данный момент "Черноморец" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав в 8 матчах лишь 10 очков.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом сегодняшнего матча является "Днепр". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,5 к 1, на ничью - 4,2 к 1, а на победу одесситов - 7,9 к 1.