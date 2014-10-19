Премьер-лига, 9-й тур, "Карпаты" - "Ильичевец": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 9-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают мариупольский "Ильичевец".

В этом матче сошлись команды, занимающие последние 13-е и 14-е места в турнирной таблице.

У многолетних середняков украинского элитного футбольного дивизиона "Карпат", и "Ильичевца" нынешний сезон получается крайне сложным. А для мариупольцев ко всем проблемам добавилось то, что домашние матчи они вынуждены проводить либо на полях соперников, либо на нейтральном поле. Ситуация на Донбассе вынуждает организаторов соревнований перестраховываться.

И львовяне, и мариупольцы в этом сезоне в 8 матчах набрали лишь по 2 очка. "Карпаты" еще в первом туре сыграли вничью в Ужгороде с "Говерлой" - 2:2, а затем, в 7-м туре, команда сыграла вничью с харьковским "Металлистом" - 3:3. В свою очередь, "Ильичевец" во 2-м туре сыграл вничью с одесским "Черноморцем" - 3:3, а в 6-м туре с "Говерлой" - 2:2. Остальные 6 матчей УПЛ обе команды проиграли.

Вместе с тем, в Кубке Украины обе команды дошли до 1/8 финала. В первых матчах этой стадии соревнований "Карпаты" во Львове проиграли киевскому "Динамо" - 0:1, а "Ильичевец" дома с таким же счетом уступил полтавской "Ворскле".

На котировках букмекерских контор явным фаворитом сегодняшнего матча является львовская команда. На победу "Карпат" ставки принимаются с коэффициентом 1,6 к 1, в то время как на ничью - 3,9 к 1, а на победу мариупольцев - 6,7 к 1.