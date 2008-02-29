УЕФА дисквалифицировала тренера Тимощука

Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал главного тренера питерского "Зенита" Дика Адвоката на три матча еврокубковых турниров. Наставник наказан за поведение в ответной встрече 1/16 финала Кубка УЕФА против испанского "Вильярреала" (1:2), по ходу которой голландец был удален, сообщает официальный сайт УЕФА.

Во время трех ближайших еврокубковых матчей "Зенита" Адвокат сможет находиться на трибунах, но ему будет запрещено спускаться к скамейке запасных, заходить в раздевалку и в техническую зону. "Зенит" может подать апелляцию в течение ближайших трех дней.

Матч "Вильярреал" - "Зенит", состоявшийся в Испании 21 февраля, завершился победой хозяев со счетом 2:1, но в 1/8 финала вышел российский клуб, выигравший первую встречу (1:0). В 1/8 финала соперником "Зенита" будет французский "Марсель". Первый матч пройдет 6 марта во Франции, а ответный - 12 марта в Санкт-Петербурге.

Дисквалификация Адвоката распространяется на обе эти встречи, а также еще на один матч еврокубковых турниров.

Лента.ру