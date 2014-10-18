Киевское "Динамо" разгромило "Говерлу" в матче УПЛ

В Ужгороде завершился матч 9-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Говерла" принимала киевское "Динамо" и проиграла со счетом 0:4.

Судьба матча была решена еще в начале первого тайма.

Киевляне активно начали игру и уже на 12-й минуте забили первый и, соответственно, победный гол в ворота соперника. Точный удар нанес Артем Кравец. В ходе быстрой атаки Андрей Ярмоленко сделал передачу в штрафную на Сергея Сидорчука, а тот во вратарскую на Кравца. Игроку оставалось только закатить мяч в пустые ворота.

А в самой концовке тайма, на 43-й минуте, отличился Сергей Сидорчук, воспользовавшийся грубой ошибкой соперника. Джермейн Ленс сделал навес в штрафную, где игрок "Говерлы" Андрей Хомин головой сборосил мяч прямо на ногу Сидорчуку, который точным ударом отправил мяч в угол ворот.

Сразу же после перерыва, на 46-й минуте Ленс довел счет до крупного. На входе в штрафную он разыграл "стеночку" с Ярмоленко, после чего четко пробил с линии штрафной - 3:0. А уже в концовке, на 80-й минуте "Динамо" забило четвертый гол. Огнадон Акакпо сбил в штафной площади Ярмоленко, получил предупреждение и пенальти в свои ворота. 11-метровый реализовал Олег Гусев - 4:0.

Ранее в этом туре донецкий "Шахтер" разгромил луцкую "Волынь" - 6:2, запорожский "Металлург" и донецкий "Олимпик" сыграли вничью - 2:2, а полтавская "Ворскла" и харьковский "Металлист" также сыграли вничью - 0:0.

Таким образом, "Динамо" вышло на 1-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. У днепропетровского "Днепра" 22 балла (1 игра в запасе), а у донецкого "Шахтера" - 21.