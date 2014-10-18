Гандбольный "Мотор" вновь проиграл матч Лиги чемпионов

В киевском Дворце спорта завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЕГФ (Европейской гандбольной федерации), в котором запорожский "Мотор" принимал датский "Ольборг" и проиграл со счетом 25:28.

Судьба матча решилась во втором тайме.

"Мотор" удачно начал матч и уже на 8-й минуте, при счете 6:1 в пользу украинского чемпиона, тренер датчан вынужден был взять минутный тайм-аут. И если сразу это ничего не дало (запорожцы отбили атаку соперника, а в ответной увеличили свой перевес до 7:1), то затем соперник перехватил инициативу уже к середине тайма сравняв счет - 7:7. Равновесие продержалось до конца первой 30-минутки - 13:13.

А в начале второго тайма гости забросили 3 мяча и создали себе солидное преимущество - 16:13. На протяжении второго тайма "Ольборг" доводил свой перевес до 4-5 голов, но, в итоге, сохранил "+3" - 28:25.

Лучшим игроком матча в составе "Мотора" стал Сергей Онуфриенко - 9 голов. На счету Сергея Бурки и Александра Шевелева - по 5 мячей.

Таким образом, "Мотор" потерпел 4-е поражение подряд в Лиге чемпионов и по-прежнему занимает последнее 6-е место в группе D.