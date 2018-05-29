Победителей ожидают в прокуратуре

ТРИУМФ ИТАЛЬЯНЦЕВ Сборная Италии в четвертый раз в своей истории добыла титул чемпионов мира по футболу. Больше – только у бразильцев.

Интересно, вот если бы в одной восточноевропейской стране, где много говорят о коррупции и борьбе с ней, прокурор вызвал бы на допрос футболиста или тренера, который готовился к финальной игре на чемпионате мира, - чтобы вся эта страна сказала таком служителе правосудия? Как минимум, назвала бы антипатриотом или представителем пятой колонны.

Но эта страна не играет в финалах больших турниров, да и с коррупцией что-то очень мутненько там, поэтому такая коллизия не о них. Это итальянскому народу приходится разрываться между любовью к футболу и обязанностью уважать закон.

Странные люди эти итальянцы. Кажется, они действительно любят создавать себе трудности, а затем успешно преодолевать их.

В 1982 году, едва придя в себя от скандала вокруг договорных матчей во внутреннем чемпионате, итальянские футболисты блестяще побеждают на чемпионате мира в Испании, а их форвард Паоло Росси, отбыв дисквалификацию, становится здесь наилучшим бомбардиром.

В спортивной психологии тогда появился термин „крик Тарделли” – это был, конечно не „Крик” Мунка, но эмоциональный взрыв защитника команды Италии после забитого гола в финале чемпионата мира поразил мир.

А сама Италия как государство, за исследованиями научных работников, после победы в 1982 году, начала чувствовать себя супергосударством, ее экономика пошла вверх, итальянцы наконец сбросили из себя груз вины за фашистскую страницу в своей истории.

Победа на чемпионате мира 2006 года вряд ли станет такой эпохальной в сознании итальянского народа, однако четвертый титул чемпионов дорого стоит – больше имеют только бразильцы.

А противостояние Зидан – Матерацци, пусть простят мне ревнители классики за такое сравнение, это просто футбольные Моцарт и Cальери, которые прибавили особенный драматизм в симфонию матча.

Давненько не приходилось видеть такого бурного и напряженного начала финальной игры на чемпионатах мира. Итальянцы, несколько раз встретив французов сверхжестким стыком, сразу дали понять, что готовые положить на алтарь победы все и даже больше.

И даже быстрый пропущенный гол ни в чем не покачнул их заряженности – не на победу, а на борьбу, потому что такие профи прекрасно понимают, что победа приходит лишь в борьбе.

Французы играли прекрасно, моментами Зидан и его команда напоминали самих себя образца 1998 года, но, но... Они ни разу на протяжении матча не были близки к победе, даже после забитого пенальти, итальянцы, хотя и отдавали им инициативу, но не победу.

Что не говори, а на момент удаления Зидана счет был ничейный - 1:1. Силы были настолько равными, что даже выход из игры большого Зизу в сущности не изменил этого паритета.

Никто не любит послематчевых пенальти, даже зрители, но такие правила кубковых матчей – победитель должен быть признан сегодня и здесь.

Триумфаторами могли бы быть французы, и это было бы вполне закономерно. Так же как вполне закономерно победа пришла к итальянцам. Для них нет секретов в современном футболе, даже больше, скажем иронически, для кое-кого из игроков и тренеров новых чемпионов мира, нет секретов и относительно победителей в матчах внутреннего чемпионата, но пусть в обвинениях в „договорняках” разбирается итальянское правосудие.

Новоиспеченных чемпионов мира - Буффона, Каннаваро, Дзамбротту, Дель Пьеро и Каморанези, а также тренера Марчелло Липпи ожидают в прокуратуре по „делу „Ювентуса”.

БРОНЗА - ТОЖЕ НАГРАДА

Матч за третье место между сборными Германии и Португалии выдался достаточно тривиальным по своей драматургии.

Как и на почти всех предыдущих чемпионатах мира, участники нынешнего утешительного финала сначала выглядели несколько немотивированными, вроде бы опустошенными предыдущим проигрышем за шаг к финалу, и только потом, по ходу пьесы, вроде бы забыв вчерашние неудачи, показали свой класс и характер.

Такая психология спорта наивысших достижений, где для действительно больших мастеров не существует другой награды кроме "золота".

Для немецкой сборной это был бы восьмой финал и соответственно наивысшее достижение среди всех команд мира, включительно с бразильской (!), и команда хозяев чемпионата другой цели перед собой не ставила. Игра в группе - три победы, подход к «шведскому столу» в 1/8 финала - 2:0, вроде бы подтвердили амбиции сборной Клинсманна, но в матче против сборной Аргентины нашла коса на камень - 1:1, выигрыш по пенальти. Стало понятно, что полуфинал против Италии будет непредсказуемым, нужно быть готовым ко всему, немцы на протяжении матча и были готовы, но секундная потеря концентрации в эндшпиле - и только матч за «бронзу».

В свою очередь, португальцы, ведомые тренером Сколари, который за четыре года перед этим привел к победе своих земляков-бразильцев, выглядели достаточно целостной, сыгранной и квалифицированной командой на протяжении всего чемпионата. В тяжелых, нервных поединках на стадии плей-оффа с Нидерландами и Англией португальцы бросили все на алтарь победы, вполне применили свое малосимпатичное, но эффективное оружие – постоянно провоцировать соперника и судей (три иудаления игроков соперника в этих двух матчах). Однако против Франции в полуфинале аргументов не хватило, авторитет Зидана висел в воздухе и в конечном итоге материализовался в роковий пенальти.

Поэтому в матче за «бронзу» в конечном итоге победили те, кто больше стремился победить. Три прекрасных удара Швайнштайгера – и есть десятый комплект медалей на 15 чемпионатах мира, в которых приняла участие сборная ФРГ! Уже можно было бы опускать завесу матча, уже к пивным Штутгарта начали спешно подвозить дополнительные прохладные кеги, как вдруг португальцы напомнили, что вообще-то проигрывать с «сухим» счетом 3:0 – это для классной команды означает потерю лица.

Они пошли в хрестоматийную фланговую атаку, 3:1, и только тогда к картине матча были внесены последние мастерские штрихи.

Как их недоставало в том действе, что называлось выступлением на чемпионате мира сборной Украины…

ЖЕЛАЕМОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

Президент всегда с народом. Иногда должен быть с ним и прямом, физическом смысле, если его интересует такое понятие как популярность.

Никто не знает точно, в какой мере президенты Франции и Италии - Жак Ширак и Джорджо Наполитано является сторонниками футбола, за какую команду болеют, кому симпатизируют, делают ли ставки у букмекеров, но финальный матч чемпионата мира они не могут пропустить.

Собственно, как и остальные политики, которые ищут популярности, и идут в массы, посещая больницы и свинофермы, рынки и футбольные матчи. Единственное, что отличает при этом настоящих, больших политиков и политиканов-популистов, - одни пытаются не лезть с советами и установками туда, где не очень понимают, а другие могут сделать необдуманные заявления вроде того, что мы едем за чемпионским титулом и объявляют своих футболистов еще до начала соревнований наилучшими в мире.

Что кажется таким же непутевым, как, например, попытка приклеить к какому-то сорту кофе название «аристократический». Знатокам понятно, что этот кофе станет аристократическим лишь тогда, когда за чашку с ним возьмется родовитый аристократ, а эти футболисты будут признаны чемпионами лишь после победы в решающем матче.

Так же каждому рассудительному человеку понятно, что прежде чем сказать, что этот дом мы разберем, резиденцию перенесем, а кучмизм не пройдет, нужно посчитать, какие ресурсы нужны для этого, а какие есть в наличии.

Олег Олийник