Платини рассказал, как «растормошил» Украину и Польшу

Президент УЕФА Мишель Платини в интервью радиостанции «Франс инфо» подтвердил, что европейский футбольный союз «растормошил» ведомства Украины и Польши, чтобы они «немного оживили» подготовку к чемпионату 2012 года. «Евро-2012 состоится, но мы дали понять уважаемым господам, что нужно ускорить темпы», - отметил Платини. 30 января в докладе УЕФА была дана неудовлетворительная оценка подготовительным мероприятиям. Уже 6 февраля, премьер-министр Польше Дональд Туск сообщил, что на строительство трех новых стадионов правительство выделит 100 миллионов евро.

Немецкая волна