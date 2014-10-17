Чемпион Украины по мини-футболу сыграет в Кубке УЕФА против "Барселоны"

Согласно результатам жребия соперниками чемпиона Украины харьковского «Локомотива» в группе D стали «Барселона Алуспорт» (Испания) (действующий обладатель Кубка УЕФА), «Береттьоуйфалу» (Венгрия) и «Баку Юнайтед» (Англия), сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матчи Элит-раунда в этой группе состоятся в Барселоне в период с 18 по 23 ноября.

В группе А борьбу за 1-е место поведут "Спортинг" (Португалия)*, "Интер-Мовистар" (Испания), "Гранд Про" (Болгария) и "Шарлеруа" (Бельгия). В группе В сойдутся "Хрудим" (Чехия), "Дина" (Россия), "Араз" (Азербайджан) и "Слов-Матик" (Словакия). В группе С сыграют "Кайрат" (Казахстан), "Никарс" (Латвия), "Спортинг" (Франция) и "Экономац" (Сербия).

Четыре победителя групп выходят в финальную стадию турнира, которая состоится в конце апреля следующего года.

Хозяином "Финала четырех" станет один из полуфиналистов соревнований.