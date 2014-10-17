Матчи украинской футбольной Премьер-лиги перенесут из-за выборов

Такое решение приняло Министерство внутренних дел Украины, сообщает телеканал "Футбол 1".

"Сегодня Федерация футбола Украины получила письмо за подписью министра МВД Арсена Авакова с настоятельной просьбой перенести матчи всех лиг, которые состоятся через неделю. Напомним, 26-го октября в Украине состоятся внеочередные парламентские выборы. Окончательного решения по новой дате еще нет, но, скорее всего, Премьер-лига сыграет пропущенный десятый тур в начале декабря", - отмечается в сообщении.

- Где-то 6-7 декабря - это матчи Премьер-лиги. А ПФЛ сейчас решает вопрос с МВД, чтобы сыграть на следующие дни после выборов - в понедельник и вторник, - сказал первый вице-президент ФФУ Анатолий Попов.

Ранее планировалось, что матчи 10-го тура УПЛ состоятся 24-27 октября. При этом, именно на воскресенье, 26 октября, проведение матчей не планировалось.