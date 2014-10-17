Игрок "Шахтера" Степаненко дисквалифицирован за нецензурные выражения во время игры с "Динамо"

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Степаненко наказан "за нецензурные высказывания в адрес ассистента арбитра во время матча 8-го тура чемпионата Украины с киевским «Динамо» 5 октября 2014 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, матч 8-го тура украинской футбольной Премьер-лиги "Динамо" - "Шахтер" состоялся 5 октября в Киеве и завершился победой столичного клуба со счетом 1:0.

После этого матча "Динамо" вышло на 2-е место в турнирной таблице, оттеснив "Шахтер" на 3-ю позицию. Лидером УПЛ после 8 туров соревнований является днепропетровский "Днепр".