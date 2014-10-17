Игрок ХК «Донбасс» Сергей Варламов провел автограф-сессию для воспитанников школ-интернатов

16 октября спортсмен совместно с представителями организаций посетил Часливецкую, Перечинскую и Великоберезнянскую спецшколы-интернаты, воспитанникам которых было передано 300 пар обуви, 180 курток, 350 зимних шапочек и столько же шарфов с символикой хоккейного клуба.

Директор БФ «Фонд Бориса Колесникова» Марина Деденко: «Всем известно, что мы оказываем всяческую поддержку детям из восточных регионов, пострадавших от военных действий, - как переселенцам, так и оставшимся в эпицентре событий на Донбассе. Но в материальной поддержке нуждаются также дети-сироты и малыши, лишенные опеки родителей из других областей. Для нас нет чужих детей, поэтому мы берем под свою опеку всех тех, для кого вопрос помощи стоит очень остро. В частности, мы обратили внимание на нужды трех школ-интернатов Закарпатской области, учащимся которых теперь не страшны предстоящие холода».

Гендиректор ХК «Донбасс» Алексей Брага: «Это уже не первая наша совместная акция: так, начиная с сентября, мы обеспечиваем ранцами и школьными принадлежностями школьников Донецкой области. Хочется, чтобы не смотря на сложившуюся на востоке Украины ситуацию, все дети имели возможность учиться, искать себя и развивать свои таланты».

Дети были рады общению с гостями, а особенно с легендарным Сергеем Варламовым, который рассказал им о своих достижениях и особенностях игры в хоккей. В конце встречи спортсмен раздал автографы и устроил фотосессию с маленькими поклонниками.

Сергей Варламов, игрок донецкого ХК «Донбасс»: «Мне всегда в радость общение с подрастающим поколением, которому я рассказываю о здоровом образе жизни, спорте, правильной постановке целей и методах их достижений. Моя сегодняшняя встреча с ребятами из спецшкол-интернатов не стала исключением, мы говорили о многом, и надеюсь, они вынесут из нашего общения полезные и правильные постулаты. Непривычно осознавать, что ты – пример для подражания, на тебя равняются и тебя наследуют. Но я стараюсь и буду делать все, чтобы радовать и вдохновлять своих маленьких поклонников».

Дети тоже не остались в долгу. Они преподнесли представителям благотворительного Фонда Бориса Колесникова подарки, сделанные своими руками – вышитые скатерть и икону Божьей Матери, и также исполнили песню-молитву.

Напомним, Сергей Варламов является игроком cборной Украины, нападающим, воспитанником киевского хоккея. В настоящее время он выступает за донецкий «Донбасс». В 1998 году был признан лучшим игроком года Канадской хоккейной лиги (CHL), лучшим снайпером WHL, а также обладателем Фоур Бронкос Мемориал Трофи. Обладатель Кубка Колдера в 2001 году, двукратный серебряный призер Дивизиона D1 Чемпионата мира (2008/2009,2009/2010 годов), трехкратный Чемпион Украины 2011, 2012, 2013 годов, победитель «Открытого кубка Донбасса-2013», обладатель Континентального кубка и победитель Дивизиона D1 Чемпионата мира в сезоне 2012/2013.