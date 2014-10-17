Кличко рассказал о своем рационе перед боем с Пулевым

Об этом сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

"Многие спрашивали, что я ем во время подготовки к боям. Вот обед от шеф-повара Дэвида Вильямса. Он называет это "Обед чемпиона" - рассказал Кличко-младший.

"Это салат, который включает зеленый горошек, поджаренный миндаль, гранат, сушеную клюкву, дыню, сыр фета в медово-бальзамическом соусе. Дэвид сервировал его поджаренным на гриле мясом ягненка. Всегда ешьте свежую и питательную еду! Для хороших тренировок вам необходимо много энергии!" - добавил чемпион мира.

Как сообщал УНИАН, поединок Кличко – Пулев состоится 15-го ноября в Гамбурге (Германия).

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному официальным фан-клубом братьев Кличко совместно с ТМ «Агробизнес».