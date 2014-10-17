Киченок и Савчук проиграли в полуфинале парного разряда теннисного "Кубка Кремля"

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Матч продолжался почти полтора часа. И в первом сете украинки ничего не смогли противопоставить более опытным и титулованным испанкам, которых организаторы турнира посеяли под 4-м номером - 2:6. Тем не менее, во второй партии Киченок и Савчук сумели выровнять положение, а на тай-брейке даже выиграли сет - 7:6. Согласно регламенту соревнований, вместо 3-й партии был сыгран удлиненный тай-брейк. Здесь также шла упорная борьба "очко в очко", но, в решающий момент, чуть удачливее оказались француженка и испанка - 12:10.

По ходу матча украинки в два раза превзошли соперниц в подачах навылет - 6 против 3, но совершили на две двойные ошибки больше - 3 против 1. Кроме того, соперницы выиграли в два раза больше геймов на приеме - 4 против 2.

Таким образом, на турнире в Москве представителей Украины не осталось.

Как сообщал УНИАН, ранее из борьбы в одиночном разряде выбыли Леся Цуренко и Екатерина Козлова.

"Кубок Кремля" продлится в столице России до 19 октября.