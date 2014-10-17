ФИФА частично опубликует результаты расследования по выборам страны-хозяйки ЧМ-2018

Об этом сообщается на официальном портале ФИФА.

В частности, Эккерт отметил: "Отчеты состоят из сотен страниц и многочисленных приложений, необходимо много времени, чтобы изучить их и представители ФИФА никогда не говорили, что они могут быть доступны широкой общественности целиком. Мы изучаем варианты, чтобы принять решение, в каком формате можно сделать доклады открытыми для людей".

Также он добавил, что опубликование части отчетов может быть возможным в ноябре.

ФИФА провело расследование выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов из-за подозрений в коррупции некоторых членов организации, голосовавших за Россию (страна-организатор ЧМ-2018) и Катар (ЧМ-2022).

Как сообщал УНИАН, 2 декабря 2010-го года Россия получила право принять Чемпионат мира-2018.

Кроме коррупционной составляющей, в последние месяцы раздаются многочисленные призывы отобрать у России право проведения крупных спортивных событий, включая ЧМ-2018, из-за аннексии РФ украинского Крыма, поддержки террористических организаций ЛНР и ДНР на востоке Украины, а также включения трех крымских клубов в состав участников чемпионата России по футболу.