Виталий Андронов назначен главным тренером сборной Украины по гандболу

За кандидатуру Виталия Андронова единогласно проголосовали все члены Президиума Федерации гандбола Украины, сообщает пресс-служба ФГУ.

Квалификационный турнир в группе 5 начнется 29 октября. Сборная Украины свой первый матч проведет 2 ноября. Соперниками команды на пути к финальному турниру будут сборные Венгрии, Португалии и России. Квалификационные соревнования продлятся до 14 июня 2015 года.

Виталий Андронов - мастер спорта международного класса. В составе молодежной сборной СССР выигрывал бронзовые награды Чемпионата мира. Играл за национальную сборную Украины, а также в ведущих украинских и европейских клубах. 5-ти кратный чемпион Украины. В составе донецкого «Шахтера» становился финалистом Кубка ЕГФ. Тренерскую карьеру начал в клубе «Портовик» (Южный). В 2009-м возглавлял молодежную сборную Украины. В 2011-2012 годах, в качестве главного тренера работал с женской командой российской Суперлиги «Кировчанка».