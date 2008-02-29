Владимир Кличко нацелился на еще одного россиянина

Чемпион IBF и WBO в супертяжёлом весе Владимир Кличко заявил, что заинтересован в поединке со "Зверем с Востока" Николаем Валуевым. Также украинец рассказал в интервью МК, что Султан Ибрагимов слишком легкомысленно отнёсся к их поединку.

Напомним, что в первом за последние девять лет объединительном поединке в супертяжёлом весе, который состоялся 23 февраля в Нью-Йорке, единогласным решением судей Владимир Кличко победил Султана Ибрагимова и завоевал титулы WBO и IBF.

По словам Кличко, он заинтересован в поединке против россиянина Николая Валуева, если тот завоюет чемпионский пояс.

"От самого Валуева там мало что зависит - все решают его промоутеры. А промоутеры у него Дон Кинг и Вилфрид Зауэрланд... Для меня же бой будет интересным, но только когда он выиграет титул.

После того как Николай проиграл Руслану Чагаеву, вся немецкая пресса почти на год как будто забыла про него. А до этого все трубили хором: Кличко-Валуев, Кличко-Валуев! Потому что был создан такой миф, что Валуев - огромный, сильный...

После Чагаева этот миф куда-то ветром сдуло. И как освещался бой Валуева с Ляховичем - уже, конечно, не идет ни в какое сравнение... Поэтому пусть Николай выбирает день, встречается с Чагаевым, завоевывает титул - и уже будем что-то решать. Хотя думаю, что сейчас они Валуева мне не отдадут. А если я сам приду с просьбой: "Дайте мне Валуева..." - так они мне так руки-ноги выкручивать начнут, что мало не покажется!".

Также Владимир поделился впечатлениями о поединке с Ибрагимовым и заявил. что команда российского боксёра очень легкомысленно отнеслась к их поединку.

"Султан был очень уверенным на пресс-конференции, взвешивании, - вспомнил чемпион. - И когда выходил в ринг... Весь его лагерь посмотрел мои поединки с Сандерсом и Брюстером, что в принципе правильно. И они были уверены, что победа будет за ними. Поэтому я считаю, что команда Ибрагимова несколько легкомысленно отнеслась к этому поединку".

"Ибрагимов - тяжелый соперник, он работает в ринге без инициативы, но с эдаким вызовом: "Ну попробуй меня ударь! Ну попробуй! А я вот сейчас ногу подальше выставлю. Достанешь? Дотянешься?"

По поводу ударов в корпус, которые периодически получались у Ибрагимова, Кличко заявил следущее: "Они вообще были неэффективными. То есть я ощущал удары, но вреда они не приносили. У меня вообще проблем с корпусом никогда не было".

А тем временем Всемирная боксёрская организация и Международная боксёрская федерация объявили, что следующим обязательным соперником Владимира Кличко – чемпиона этих двух версий – может стать 36-летний американец Тони Томпсон, который свое единственное поражение потерпел в далёком 2000 году от Эрика Киркленда судейским решением по итогам четырех раундов.

А после Томпсона обязательным соперником Кличко-младшего становится россиянин Александр Поветкин.

Nеwsru.ua