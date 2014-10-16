Двое украинцев примут участие в финале Кубка мира по стрельбе
17:03, 16 октября 2014Спорт
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В Габале (Азербайджан) состоится финал Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе, в котором примут участие два представителя Украины.
Олимпийская чемпионка Елена Костевич выступит в финале Кубка мира / tsn.ua
Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
В Азербайджане Украину будут представлять Олимпийская чемпионка Афин-2004 и двукратная бронзовая призерка лондонской Олимпиады-2012 Елена Костевич и новоиспеченный чемпион II Юношеских Олимпийских игр в Нанкине Павел Коростылев.
В финал Кубка мира спортсмены попадают согласно рейтингу Международной федерации спортивной стрельбы, который формируется по итогам выступлений спортсменов на этапах мирового Кубка.
Финал Кубка мира состоится с 21 по 28 октября.
Участники престижного турнира разыграют 15 комплектов наград.
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