Двое украинцев примут участие в финале Кубка мира по стрельбе

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

В Азербайджане Украину будут представлять Олимпийская чемпионка Афин-2004 и двукратная бронзовая призерка лондонской Олимпиады-2012 Елена Костевич и новоиспеченный чемпион II Юношеских Олимпийских игр в Нанкине Павел Коростылев.

В финал Кубка мира спортсмены попадают согласно рейтингу Международной федерации спортивной стрельбы, который формируется по итогам выступлений спортсменов на этапах мирового Кубка.

Финал Кубка мира состоится с 21 по 28 октября.

Участники престижного турнира разыграют 15 комплектов наград.