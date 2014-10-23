Лига Европы, 3-й тур, "Интер" - "Сент-Этьен": видео онлайн-трансляция

В четверг в Милане состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Интер" примет французский "Сент-Этьен".

В этой игре сойдутся лидеры турнирной таблицы группы F.

Обе команды вытсупают в одной группе с украинским "Днепром" и результат встречи будет напрямую влиять на борьбу за места в плей-офф для команды из Днепропетровска.

На данный момент, у "Интера" максимальное количество очков - 6, которые он добыл обыграв и "Днепр" и азербайджанский "Карабах". В свою очередь, у французской команды 2 балла, так как она дважды сыграла вничью с теми же соперниками. Соответственно, для того, чтобы обострить борьбу за 2-е место, "Днепру" желательно, чтобы в очной встрече лидеров выиграл клуб из Милана.

В чемпионате Италии "Интер" на данный момент занимает непривычно низкое для себя 10-е место из 20 команд, находясь в самой середине турнирной таблицы. Аналогичные показатели и у "Сент-Этьена", который в чемпионате Франции идет на 10-м месте в таблице из 20 команд.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом считается итальянский клуб. На победу "Интера" ставки принимаются с коэффициентом 1,74 к 1, в то время как на ничью - 3,85 к 1, а на побед гостей - 5,4 к 1.