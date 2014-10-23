Лига Европы, 3-й тур, "Днепр" - "Карабах": видео онлайн-транляция

В четверг в Киеве пройдет матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором днепропетровский "Днепр" принимает азербайджанский "Карабах".

В этом матче сошлись команды, который занимают 3-е и 4-е места в турнирной таблице группы F.

И "Днепр", и "Карабах" в предыдущих двух турах синхронно проиграли итальянскому "Интеру" (Милан), сыграв вничью с французским "Сент-Этьеном". Таким образом, у обеих команд по 1 очку. И чтобы претендовать на попадание в плей-офф Лиги Европы обеим командам необходимо набирать максимум очков в очных играх.

"Днепр" сейчас находится на подъеме, занимая 1-е место в украинской Премьер-лиге, опережая донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". В свою очередь, "Карабах" идет на 3-м месте в чемпионате Азербайджана.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры является украинская команда. На победу "Днепра" ставки принимаются с коэффициентом 1,48 к 1, в то время как на ничью - 4,45 к 1, а на победу гостей - 8,3 к 1.

Стартовые составы команд:

"Днепр": 71. Бойко, 3. Мазух, 17. Стринич, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 20. Бруно Гама, 28. Шахов, 4. Кравченко С., 29. Ротань, 9. Калинич, 10. Коноплянка.

Запасные: 16. Лаштувка, 14. Чеберячко, 7. Канкава, 23. Бартулович, 24. Лучкевич, 90. Мигунов, 11. Селезнев.

"Карабах": 13. Шехич, 5. Медведев, 14. Садыхов, 55. Гусейнов Б., 2. Гараев, 7. Юсифов, 16. Аголли, 10. Муарем, 20. Ричард Алмейда, 9. Рейналдо, 17. Надиров.

Запасные: 1. Велиев, 24. Тели, 77. Тагиев, 18. Гурбанов, 3. Гулиев, 6. Ахмедов, 99. Алескеров.