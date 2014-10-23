Лига Европы, 3-й тур, "Ольборг" - "Динамо" (Киев): видео онлайн-трансляция

В четверг в датском Ольборге пройдет матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Ольборг" примет киевское "Динамо".

В этом матчи сойдутся команды, лидирующие в группе J.

Киевляне занимают 1-е место, набрав максимальное количество очков - 6. В первых матчах "Динамо" обыграло и румынскую "Стяуа" (Бухарест), и португальский "Риу Аве". В свою очередь, "Ольборг" обыграл только португальцев, сыграв вничью с командой из столицы Румынии.

В национальном первенстве "Динамо" идет на 3-м месте, уступая днепропетровскому "Днепру" и донецкому "Шахтеру". "Ольборг" в чемпионате Дании занимает лишь 7-е место из 12 команд, идя в середине таблицы.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры является "Динамо". На победу украинского клуба ставки принимаются с коэффициентом 1,89 к 1, в то время как на ничью - 3,7 к 1, а на победу хозяев поля - 4,5 к 1.

Стартовые составы команд:

"Ольборг": 1. Ларсен, 5. Петерсен, 6. Гортер, 26. Теланнер, 8. Вюрц, 21. Рисгор, 23. Томсен, 30. Брун, 7. Эневолдсен, 11. Хелениус, 20. Дальсгор.

Запасные: 22. Кристенсен, 32. Педерсен, 9. Аугустинуссен, 14. Вихманн, 18. Якобсен, 19. Фредериксен, 28. Альманн В.

"Динамо": 23. Рыбка, 2. Данило Силва, 6. Драгович, 24. Вида, 26. Бурда, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 90. Беланда, 10. Ярмоленко, 7. Ленс, 22. Кравец.

Запасные: 1. Шовковский, 34. Хачериди, 4. Велозу, 9. Безус, 45. Калитвинцев В., 20. Гусев О., 91. Теодорчик.