Лига чемпионов, 3-й тур, "Рома" - "Бавария": видео онлайн-трансляция

Во вторник в Риме состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором сойдутся "Рома" и немецкая "Баварию" (Мюнхен).

Это будет матч лидеров группы Е.

Немецкий клуб на старте сезона обыграл и английский "Манчестер Сити" и российский ЦСКА и имеет 6 очков в турнирной таблице. В то же время, "Рома" обыграла ЦСКА, ограничившись ничьей с командой из Манчестера - 4 балла.

В первенстве немецкой бундеслиги "Бавария" идет на 1-м месте после 8-ми туров, опережая на 4 очка "Боруссию" из Менхенгладбаха. В то же время, в итальянской Серии А "Рома" идет на 2-м месте, уступая после 7 туров туринскому "Ювентусу" всего 1 очко.

На котировках букмекерских контор фаворитом игры считается "Бавария". На победу немецкого клуба ставки принимаются с коэффициентом 2 к 1, в то время как на ничью - 3,6 к 1, а на победу "Ромы" - 4,1 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

"Рома": 26. де Санктис, 2. Янгамбива, 35. Торосидис, 44. Манолас, 3. Коул Э., 16. де Росси, 4. Найнгголан, 15. Пьянич, 7. Итурбе, 10. Тотти, 27. Жервиньо.

Запасные: 28. Скорупски, 23. Астори, 25. Олебас, 8. Ляйич, 24. Флоренци, 32. Паредес Л., 22. Дестро.

"Бавария": 1. Нойер, 5. Бенатиа, 17. Боатенг, 21. Лам, 27. Алаба, 3. Хаби Алонсо, 18. Бернат, 19. Гётце, 10. Роббен, 25. Мюллер, 9. Левандовски Р.

Запасные: 29. Зингерле, 4. Данте, 13. Рафинья, 34. Хейбьерг, 7. Рибери, 11. Шакири, 14. Писарро.