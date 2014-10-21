Лига чемпионов, 3-й тур, БАТЭ - "Шахтер": видео онлайн-трансляция

Во вторник в Борисове (Беларусь) состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором сойдутся БАТЭ и чемпион Украины донецкий "Шахтер".

В этой игре сойдутся команды, занимающие 2-е и 3-е места в турнирной таблице группы Н.

Стартовый отрезок нынешней Лиги чемпионов лучше удался чемпиону Беларуси. Команда сумела обыграть дома испанский "Атлетик" и имеет полновесных 3 очка. В то же время, "Шахтер" и с "Атлетиком", и с португальским "Порту" сыграл вничью, набрав лишь 2 балла.

В национальном первенстве "Шахтер" в сезоне 2014/15 идет на 3-м месте, отставая от днепропетровского "Днепра" и киевского "Динамо". В свою очередь, команда Борисовского завода автотракторного электрооборудования (БАТЭ) уверенно лидирует в национальном первенстве Беларуси-2014, который проходит по схеме "весна-осень" и укладывается в календарный год.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом матча считается украинский клуб. На победу "Шахтера" ставки принимаются с коэффициентом 1.93 к 1, в то время как на ничью - 3.55 к 1, а на победу БАТЭ - 4.55 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

БАТЭ: 16. Черник, 14. Хагуш, 22. Младенович, 33. Поляков, 55. Тубич, 2. Лихтарович, 5. Яблонский, 7. Карницкий, 42. Володько, 62. Гордейчук, 13. Сигневич.

Запасные: 34. Сороко, 3. Гайдучик, 25. Бага, 9. Алексиевич, 17. Павлов А., 23. Олехнович, 77. Яковлев.

"Шахтер": 30. Пятов, 33. Срна, 5. Кучер, 44. Ракицкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 17. Фернандо, 29. Тейшейра, 20. Коста, 28. Тайсон, 9. Адриано.

Запасные: 32. Каниболоцкий А., 18. Ордец, 66. Марсио Азеведо, 10. Бернард, 11. Марлос, 8. Фред, 21. Гладкий.