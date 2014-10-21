Лига чемпионов, 3-й тур, ЦСКА - "Манчестер Сити": видео онлайн-трансляция

Во вторник стартует 3-й тур Лиги чемпионов УЕФА и вынесенный матч в Москве откроет игровую программу дня.

Если все остальные игры дня начинаются в 21.45 по киевскому времени, то для России, по решению УЕФА сделано исключение - матчи в Москве и Санкт-Петербурге стартуют в 19.00.

В этой игре сойдутся аутсайдеры группы Е. В матчах с немецкой "Баварией" и итальянской "Ромой" чемпион России не набрал ни одного очка, а представитель английской Премьер-лиги - 1. И только та команда, которая наберет максимум очков в предстоящих двух матчах, сможет бороться за 1-2 место в группе в последних двух турах.

Действующий чемпион России ЦСКА в сезоне 2014/15 идет на 2-м месте в турнирной таблице российской футбольной Премьер-лиги, отставая на 2 очка от "Зенита" (Санкт-Петербург).

В свою очередь, в английской Премьер-лиге "Манчестер Сити" также идет на 2-м место, отставая от лондонского "Челси" на 5 баллов.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом матча считается английский клуб. На победу "Ман Сити" ставки принимаются с коэффициентом 1.55 к 1, в то время как на ничью - 4.55 к 1, а на победу ЦСКА - 6.4 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

ЦСКА: 35. Акинфеев, 2. Марио Фернандес, 6. Березуцкий А., 24. Березуцкий В., 42. Щенников, 4. Игнашевич, 7. Тошич З., 18. Муса, 23. Миланов Г., 25. Еременко Р., 66. Натхо.

Запасные: 1. Чепчугов, 14. Набабкин, 15. Ефремов Д., 19. Цауня, 71. Базелюк, 88. Думбия.

"Манчестер Сити": 1. Харт, 4. Компани, 20. Мангала, 5. Сабалета, 11. Коларов, 6. Фернандо, 42. Туре Яя, 7. Милнер, 21. Силва, 16. Агуэро, 10. Джеко.

Запасные: 13. Кабальеро, 3. Санья, 22. Клиши, 26. Демикелис, 15. Навас, 25. Фернандиньо, 35. Йоветич.